Rosy Dilettuso, un lato B tutto da ammirare

11:16 - "Amo guardare le cose da lontano... Perché sono mete da raggiungere!" cinguettava qualche giorno fa Rosy Dilettuso. E chissà chi l'ha raggiunta in spiaggia, visto il bikini supersexy che ha indossato. Le cartoline delle sue vacanze sono stata sempre all'altezza del suo ruolo da ex Pupa: sensuali, piccanti e molto... nude. L'ultimo scatto la ritrae di schiena, con un cappellino in testa e un lato B tutto da guardare.

Stuzzicare i follower le viene naturale... Un pizzico di ironia e malizia fanno il resto. "Complimenti al panorama", "La meta da raggiungere sei tu" commentano entusiasti i suoi follower e qualcuno più audace azzarda un "Senza costume staresti ancora meglio"... Nonostante sia sparita dal piccolo schermo, la Dilettuso continua ad avere i suoi ammiratori.



Certo, lei ci mette del suo, e complici le sue provocazioni e i suoi cinguettii ad alto tasso erotico, li tiene incollati allo schermo. Gli scatti osé nel suo profilo social non mancano mai: dai topless al lato B, dagli sguardi maliziosi alle curve esplosive, l'ex Pupa ha tutte le carte in regola per continuare ad essere il sogno erotico di molti italiani.