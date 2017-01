Priscilla Salerno,topless a Miami

10:50 - Il topless di Priscilla Salerno, come sempre, è da capogiro. L'attrice hard italiana regala un siparietto sexy degno di nota: sulle calde spiagge di Miami prima si sfila il vestito bordeaux e rimane con il seno al vento. Poi, per perfezionare l'abbronzatura anche mentre è in acqua, sposta il bikini ed espone il décolleté ai raggi del sole...

Non contenta, regala anche una visuale molto dettagliata del suo lato B: micro-tanga dalla fantasia animaler per un sedere davvero tonico. Laurea in Giurisprudenza, matrimonio collaudato e una carriera che dura da dieci anni nel mondo dei film erotici, il curriculum di Priscilla è invidiabile. Conosciuta anche oltreoceano, e non si fa certo fatica a capire perché, l'ex barista di piazza Portanova a Salerno ne ha fatta di strada dai tempi del suo debutto con "La perla del Mediterraneo".



Sensuale e ammiccante come sempre, regala scatti hot anche sul suo profilo Facebook dove non esita a mostrarsi in desabie o con abiti esagerati che sottolineano tutte le sue forme prosperose.