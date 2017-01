8 agosto 2014 Per Bobo Vieri va di moda ancora la vita alta L'ex calciatore se la spassa a Formentera tra feste e partite sulla spiaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:20 - “E' tornata di moda la vita alta anche per gli uomini” cinguetta Federica Nargi in vacanza a Formentera, postando una foto che la ritrae in compagnia di Bobo Vieri. L'ex giocatore si diverte a prendere in giro i follower e per lo scatto con gli amici alza i pantaloncini e ride...

Se la spassa Bobo sull'isola delle Baleari tra partite a pallone sulla sabbia, di cui posta foto e video, e serate in discoteca tra tete-a-tete con l'amica Melita Toniolo, selfie con la ex velina Federica Nargi e grasse risate. Sempre pronto allo scherzo e a far baldoria, Vieri si fa ritrarre con la “vita alta” e il gioco è servito.