Bobo Vieri, caccia al topless a Miami

11:35 - Bobo Vieri sulla spiaggia di Miami a caccia. Da ormai diverse settimane l'ex calciatore se la spassa Oltreoceano con gli amici tra lunghe passeggiate rilassanti sul bagnasciuga e lunghe “vasche” per Miami Beach. E' stato fotografato con tante bellezze mozzafiato, ma per ora nessuna è rimasta al suo fianco. E così eccolo ancora in cerca di panorami interessanti, come quello di un topless...

Insieme agli amici scruta l'orizzonte e quando sbuca una ragazza senza reggiseno, lo sguardo di Bobo si fa più intenso. La bella in slip saluta i tre amici in spiaggia e si dirige verso il mare per una nuotata. Loro salutano, baciano e soprattutto osservano. In attesa che Vieri trovi la sua “prospettiva” perfetta, i paparazzi lo immortalano intento nella caccia.