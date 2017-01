Paris Hilton, mise dal gusto fetish

12:40 - Body nero lucido dai laccetti intriganti, scatti in lingerie, acconciature alla Elvis, sguardi civettuoli e pose da gatta: ecco il backstage del nuovo video musicale di Paris Hilton. Il nuovo singolo si chiamerà "High off My Love" e dalle foto social promette di essere una vera bomba... Se non altro per le mise sexy della bella Paris.

Trentatré anni compiuti da poco e un impero finanziario da ereditare, Paris non sembra voler rinunciare al suo sogno, quello di fare la cantante. Famosa più per le sue mise e le sue esagerazioni - dal video hot "1 night in Paris" ai look che poco lasciavano all'immaginazione - la Hilton, dopo il flop di "Good Time" ci riprova. Poco importa se la critica non accoglie bene i suoi lavori e il pubblico non sembra più amarla come prima... Paris esagera. Colpisce. E trasgredisce. Lasciando i follower senza fiato... L'importante, si sa, è che se ne parli.