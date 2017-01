Paris Hilton, scatto hot per i 33 anni

12:36 - Stivali fetish di Jimmy Choo, perizoma nero, dito in bocca e orecchie da Mickey Mouse in testa, Paris Hilton apre così i festeggiamenti per i suoi trentatré anni. Solo un braccio a coprirle il seno nudo mentre, con sguardo ammiccante e fare da diva, incanta i suoi follower su Instagram. Il birthday party è in grande stile, come da tradizione, e lei festeggia dedicandosi questi scatti ad alto tasso erotico.

In questi anni la primogenita di casa Hilton non si è fatta mancare nulla: dal film porno "1 Night in Paris" alla carriera musicale, Paris ha vissuto sempre sulla cresta dell'onda. Biondissima, super vamp e sempre circondata dai suoi amatissimi Chihuahua, lei ama dare spettacolo con i suoi look mozzafiato e le sue mille provocazioni.



Come l'abito scelto per la festa di compleanno, con uno spacco alla Belen che lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Non sono mancate le critiche, anche per quegli intrecci sul seno non certo pudici ma lei, da brava provocatrice qual è, ha risposto ai suoi "haters" postando foto ancora più hot. In macchina semi-nuda o con un mazzetto di dollari infilato nel reggiseno mentre interpreta la "Birthday Boss", Paris dimostra ancora volta il suo lato più hot. E senza alcuna vergogna...