Pamela Prati, 56 anni di forme hot

18:33 - All'età di 56 anni Pamela Prati, all'anagrafe Paola Pireddu, resta un sex symbol dal corpo statuario. Per l'ex star del Bagaglino, il tempo sembra davvero non passare mai e gli scatti su Instagram, che documentano la sua estate hot da sirena super sexy, sono la prova. Ventre ultra piatto, gambe affusolate e toniche, décolleté florido e lato B scolpito...

In bikini la sexy Pamela sfoggia curve da far invidia alle tante starlette, che affollano lo showbiz italiano. Il tempo è stato clemente con lei e la showgirl sarda lo sa bene. Il suo profilo social è un vero e proprio book fotografico di scatti in pose sexy e bollenti. Pamela ammicca, sfoggia le sue grazie e stuzzica la fantasia dei suoi follower, che la ricordano ai tempi in cui diede scandalo dalle pagine di Penthouse e Play boy o di quando era la musa di Pierfrancesco Pingitore. Da allora sono passati tanti anni, ma la showgirl non ha smesso di esercitare le sue abili armi seduttive, stuzzicando e provocando con le sue forme da bomba sexy!