Pamela Prati, doccia bollente

12:03 - Cinquantacinque anni e non sentirli. Pamela Prati quest'estate è davvero scatenata e sui social ci sono moltissime foto che la ritraggono in bikini. Fisico esplosivo, curve mozzafiato, gambe lunghissime e abbronzatura perfetta, la showgirl non teme gli anni che passano e ha ragione. In fondo i complimenti dei suoi fan sono chiari: lei accende ancora tutte le loro fantasie. E per non farsi mancare niente, regala uno scatto sotto la doccia.

Costume bianco che diventa trasparente, mano sul seno a reggere il triangolino per evitare un "incidente" ad alto tasso erotico, Pamela Prati sotto la doccia è super sexy. Catenina intorno alla vita, immancabile, occhiali da sole e capelli sciolti sulla schiena, l'ex diva de "Il Bagaglino" non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani, anzi.



La forma fisica è perfetta, le gambe toniche, il lato B tornito e il décolleté... decisamente esplosivo. Il bikini ormai è la sua seconda pelle: tra mare e piscina è sempre sotto il sole e non mancano gli scatti intriganti da postare ai suoi fan. Dal "selfie" sul bikini-bridge alle pose da sirena a bordo vasca, le doti seduttive di Pamela non sono certo un mistero...