Omar Pedrini, sposo in segreto

11:19 - "Venite in Municipio. Vi faccio conoscere il sindaco, è mio amico. Poi, quando ho detto loro che erano le nostre nozze, qualcuno è rimasto senza parole". Inizia così il racconto del matrimonio di Omar Pedrini che a Diva e Donna confessa:"Volevo davvero che fosse un momento tutto mio e di Veronica. Mi ha fatto da testimone mio figlio Pablo".

Lei è Veronica Scalia, avvocato ventisettenne che lo scorso Aprile l'ha fatto diventare papà di Emma Daria. Una decisione impulsiva, comunicata ai fan solo a fatto compiuto direttamente su Facebook: "Sì, ieri mi sono sposato! Non volevo riflettori puntati. Così ho improvvisato all'ultimo momento, senza inviti, senza pressioni. Come si fa con una canzone. Confido mi capirete. Love". Lei, splendida, indossava un abito longuette di pizzo rosa e coroncina di rose bianche in testa pare abbia iniziato a piangere già sulle scale di Palazzo Loggia, a Brescia.



A far prendere la decisione repentina all'ex chitarrista dei Timoria sono stati i suoi problemi di cuore. Appena un mese fa era entrato in ospedale per uno dei check-up di rito che deve affrontare in seguito all'aneurisma aortico che l'ha colpito nel 2004, come ha spiegato al settimanale "Io ho il cuore un po' matto, ballerino. Di tanto in tanto devo fare il tagliando, dico io. E allora mi sono detto: voglio tutelare la mia compagna e nostra figlia. Ho deciso di sposarmi. In modo semplice e senza fronzoli, come piace a me". Subito dopo il sì, Pedrini ha imbracciato la chitarra e ha dedicato a sua moglie una canzone dei Talking Heads, colonna sonora della loro storia d'amore. Anche gli animi più rock alla fine hanno il cuore tenero...