Nicole Minetti, assaggio hot d'estate

09:18 - "Officially summer 2014", cinguetta Nicole Minetti che, in uno striminzito bikini blu, con due micro triangolini a coprire il prosperoso seno, posta un selfie degno di un'estate bollente, anzi infuocata.

La sexy ex consigliera regionale non ha perso tempo. Da quando è tornata in Italia, dopo la condanna a cinque anni del giugno scorso e la "fuga", prima in Spagna e poi in America, Nicole è scatenatissima. Un aitante nuovo fidanzato al suo fianco, Claudio D'Alessio, figlio di Gigi e un'intensa vita mondana e social, con scatti e selfie tutti da scoprire. E allo scoppiare dell'estate rieccola nella sua tenuta più seducente, ovvero mezza nuda, a sfoggiare curve e forme mozzafiato. No, non è cambiato proprio niente, Miss Minetti è sempre quella.