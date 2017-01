Nicole Minetti, che minigonna inguinale!

12:07 - Su Instagram gioca con l'effetto ottico e pare nuda, in realtà poi mezza nuda lo è davvero. Ecco Nicole Minetti a cena a Roma con il fidanzato Claudio D'Alessio. La ex consigliera sfoggia una minigonna a balze bianca molto corta che mette in risalto le gambe lunghe e abbronzate. I paparazzi la beccano mentre entra ed esce dal locale con il figlio di Gigi, ma chissà che effetto quella gonna quando si è seduta al tavolo!

La mini inguinale lasciava ben poco all'immaginazione, c'è da scommettere che la Minetti abbia rischiato di mostrare gli slip a cena. Insomma l'effetto provocante e malizioso, voluto o non dalla bella Nicole, è riuscito in pieno e gli obiettivi erano tutti puntati sulla sua mise da sballo. Del resto anche Claudio pare abbia faticato a tenere le mani al loro posto.



Dopo mesi di silenzio a Miami, Nicole è tornata più in forma che mai e ci delizia con scatti che hanno sempre qualcosa da dire. Sia quelli social, che quelli paparazzati.