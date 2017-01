Nicole Minetti: palestra, bikini e amore

10:17 - Yoga, palestra, bikini. L'album social di Nicole Minetti è scandito da questi tre passaggi fondamentali per il suo fisico e per la gioia dei fan. Dagli scatti in leggings e top durante le sessioni sportive a quelli in due pezzi per mostrare il risultato di tanta fatica. Non mancano neppure gli scatti d'amore. Come quello con il fidanzato Claudio D'Alessio.

Dopo l'immagine social postata da Gabriele Parpiglia che ha mostrato un bacio appassionato di Claudio e Nicole, ecco spuntare sull'Instagram di D'Alessio una foto della coppia stesa a prendere il sole. La Minetti ha gli occhi dolci e innamorati, è struccata. Claudio, a torso nudo, l'abbraccia e cinguetta: “Auguri a tutti”.



Nonostante il rapporto tra i due pare non avere il beneplacito di papà Gigi e matrigna Anna, i due sembrano davvero affiatati e non perdono occasione per mostrare tutta la loro intimità e complicità.