Natalia Bush, un'altra bionda alla corte di Guè Pequeno

09:22 - "Me and my babygirl" cinguetta Guè Pequeno mentre abbraccia una sensualissima Natalia Bush. Body di pizzo nero sgambatissimo, tatuaggio all'inguine in bella vista, la modella spagnola sfoggia maliziosa il décolleté abbondante e... la nuova conquista. Lei e il rapper dei Club Dogo, infatti, stanno insieme e non hanno alcuna intenzione di tenere questa storia solo per loro!

Archiviata la storia con Elena Morali, altra bionda dalle forme decisamente bombastiche, Guè Pequeno non ha certo perso tempo a leccarsi le ferite. Tra una tappa e l'altra del suo Bravo Ragazzo Tour è riuscito, oltre a vincere il disco di platino, ad impalmare un'altra bellezza. In effetti la Bush ben rispecchia i canoni del rapper: alta, formosa, seno esplosivo e sex appeal da vendere, poco senso del pudore e tatuaggi.



La modella però, non si dimentica i suoi followers e sul suo account Instagram continua a postare scatti che la ritraggono in lingerie e abitini sempre troppo stretti... Dalla Minetti alla biondina di Colorado, pare essere questo il genere di donna che fa impazzire il fondatore dell'etichetta musicale "Tanta Roba". Che a ispirare il nome siano state le donne che frequenta? A giudicare dalle foto pare proprio di sì...