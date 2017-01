Natalia Bush, bikini provocante a Tenerife

09:30 - E' tornata a casa per le vacanze la modella Natalia Bush e subito ha approfittato delle temperature estive della "sua" Tenerife per ritoccare la tintarella. Eccola distesa nel giardino di casa mentre, civettuola, posa con un bikini che lascia scoperte le sue forme provocanti. Lato B in bella mostra, complici gli slip decisamente mini, la Bush incanta suoi i followers con movenze da diva.

La modella non è certo immune dagli scatti social provocanti, anzi. Stando al suo profilo Instgram pare proprio che adori postare foto per solleticare la fantasia dei suoi fan. Lei che ha trasformato le sue forme teutoniche nel suo primo biglietto da visita, ammicca felice davanti all'obbiettivo regalando attimi ad alto tasso erotico anche mentre è davanti al caminetto di casa.



Saranno le forme prorompenti, il seno decisamente formoso sempre troppo poco coperto, le sue gambe lunghissime oppure il sedere sodo... Qualunque sia il suo segreto, Natalia riesce ad essere sempre una bomba sexy. Anche vestita. Un esempio? Basta pensare alla mise scelta per il veglione di Capodanno: abito lungo dorato aderentissimo, schiena leggermente scoperta e capelli raccolti. Inutile dire che l'effetto "attrazione fatale" è garantito...