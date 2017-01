Michelle Hunziker, sideboob intrigante al supermercato

11:02 - Michelle Hunziker a Forte dei Marmi regala uno scorcio decisamente piccante. Canotta gialla e shorts inguinali, la showgirl riesce ad essere sexy anche nella più banale delle occasioni. Eccola, infatti, sfoggiare un sideboob ad alto tasso erotico mentre si aggira tra gli scaffali del supermercato intenta a comprare la cena per tutta la famiglia...

In vacanza la Hunziker ammalia tutta la spiaggia del Forte. Bikini giallo e forme esplosive, Michelle è più bella che mai. Lato B da manuale - con tanto di sistematina ad hoc per un'abbronzatura perfetta - la showgirl sembra vivere un momento d'oro. La piccola Sole, fresca di battesimo, è insieme a lei mentre le nozze con Tomaso Trussardi si avvicinano. Nessuna data, si sa solo che sarà una festa in grande stile, tanti invitati e, forse, un vestito firmato dalla maison di famiglia.



Michelle, per ora, sembra non preoccuparsi delle formalità. Con il suo compagno le cose vanno bene e lei è intenta a godersi la sua vita "da mamma", tra bagni al mare e coccole alla sua secondogenita. Le malelingue la danno spesso in crisi ma lei, serena, risponde a tutte con il sorriso. La bellezza della Hunziker è indiscutibile così come la sua sensualità. Tra il sideboob involontario e la "sfilata" in bikini sul bagnasciuga, Michelle è sempre pronta a regalare panorami... esplosivi!