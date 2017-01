23 giugno 2014 Mamme da spiaggia: corpi statuari in compagnia dei bambini Da Elisabetta Gregoraci a Martina Colombari, le mamme si rilassano in compagnia dei loro grandi amori... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:38 - Dura la vita delle mamme vip. Eccole in spiaggia in compagnia dei loro bambini indaffarate a farli divertire. Un impegno grande, certo, ma anche l'ennesima occasione per sfoggiare i loro fisici statuari... Ne sanno qualcosa Arianna David, ex Miss Italia dal corpo mozzafiato, e Brigitta Boccoli che, a Fregene, hanno incantato la spiaggia grazie alle loro forme generose e ai loro bikini striminziti.

Michelle Hunziker, abitudinaria, sceglie Varigotti per la piccola Sole mentre Elisabetta Gregoraci opta per un weekend al Billionaire di Malindi "trascinando" divertita il piccolo Nathan Falco, sotto lo sguardo vigile di papà Flavio Briatore che intanto scatta foto ricordo. Martina Colombari con Achille trascorre le vacanze sul litorale romagnolo. Insieme a Rimini, terra natia dell'ex Miss Italia, i due sembrano davvero una coppia affiatata, tra baci, coccole e selfie "di famiglia". Caterina Balivo, sorridente, gioca spensierata con Guido Alberto in braccio distesa in spiaggia.



Aida Yespica tra mare, piscina e costumi al cardiopalma, cerca di passare con Aaron più tempo possibile. Mamma provetta, invece, Claudia Galanti che, a pochi mesi dalla nascita della piccola Indila Carolina non solo regala un bikini mozzafiato ma si divide tra gite in barca, giornate in piscina e passeggiate sul bagnasciuga in compagnia di tutti i suoi tre bambini. Lei, che di sicuro non rinuncia alla bella vita, si gode le coccole dei piccolini mentre scatta social foto decisamente piccanti. Laura Torrisi immortala attimi di grande dolcezza con la piccola Martina che, vestita come mammà, sembra una diva in miniatura. Dopo i momenti da happy family, però, l'attrice de "L'onore e il rispetto" mostra il suo lato più hot... Mamme sì, ma pur sempre terribilmente sexy!