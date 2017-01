Michelle Hunziker incinta di due gemelli?

10:08 - Se fosse confermato ufficialmente, sarebbe proprio lo scoop dell'estate. Stando a quanto si legge su Novella 2000 Michelle Hunziker sarebbe in attesa di due gemelli da Tomaso Trussardi. La showgirl fino a qualche giorno fa è stata paparazzata al mare in bikini con ventre piattissimo. Eppure, secondo il settimanale, più di un indizio farebbe pensare a una cicogna in volo. Intanto è certo che la coppia si sposerà il prossimo 10 ottobre.

A lanciare il gossip d'agosto sarebbe stato un amico della coppia che avrebbe rivelato la dolce novella. Poi a supportare la tesi della gravidanza ci sarebbe la partenza anticipata dalle vacanze di Michelle in direzione Milano dove da qualche giorno sarebbe chiusa in casa. Le nausee l'avrebbero costretta a rimandare gli impegni con Tomaso in Versilia dove si erano rifugiati per trascorrere l'estate. In più la Hunziker sarebbe stata avvistata in una clinica di Pisa, mentre Trussardi, al rientro nel capoluogo meneghino sarebbe stato visto entrare nell'ospedale in cui Michelle aveva seguito tutti gli esami di routine durante la gravidanza di Sole. Ora non resta che attendere che la coppia si pronunci o che a parlare siano le curve di Michelle. Intanto ci prepariamo alle nozze in ottobre, che sicuramente saranno l'evento rosa più atteso della prossima stagione.