Mamme vip, scatti social col bebè al seno

09:00 - L'ultima in ordine cronologico è stata Eva Riccobono. Mamma da poco più di due mesi ha portato sul set il suo primogenito, piccolo Leonardo e lo ha allattato pubblicamente al seno facendosi fotografare in tutta la sua bellezza materna.. E come lei tante altre vip dello showbiz hanno già proposto scatti social, mentre hanno i loro bebè attaccati al petto. Nude come Natalia Vodianova o solo con il seno in vista...

Anche Gisele Bundchen è tornata al lavoro a pochissimi mesi dalla sua seconda gravidanza, mamma e super diva ... multitasking. La bella modella infatti ha postato uno scatto social in cui si "abbandona" alle cure di truccatori e parrucchieri in accappatoio e con la piccola in braccio attaccata al seno: "Cosa farei senza questo ‘team bellezza’ dopo 15 ore di volo e solo 3 di sonno?" cinguetta la top brasiliana.



Una Madonna di incredibile bellezza, tutta nuda con Maxim, il suo piccolo appena nato attaccato al petto. Lo scatto di Natalia Vodionava è diventato virale in poche ore. Un contributo alla causa dell'allattamento al seno pubblico e al tempo stesso una provocazione social che ha suscitato commenti e qualche polemica.



Niente vergogna, niente tabù, allattare è il gesto più naturale e materno del mondo e ben vengano le mamme, vip o meno vip, che non si fanno problemi a mettersi in mostra mentre lo compiono. Come hanno fatto anche Gwen Stefani e Tamara Ecclestone e come fanno migliaia di altre nel mondo. Vip, donne... ma soprattutto mamme.