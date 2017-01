Kim Kardashian, new look e capezzolo in vista

11:27 - Selfie allo specchio, sguardo ammiccante, bocca leggermente socchiusa e una nuova chioma bionda - finta? - che lascia tutti di stucco. Kim Kardashian mostra il suo nuovo look su Instagram ma ad attirare l'attenzione, più che il suo nuovo colore di capelli, è quel capezzolo che birichino sbuca dal reggiseno color carne. Effetto voluto oppure una semplice distrazione?

Provocare, per Kim, non è certo una novità. Perfino quando porta a passeggio la piccola North la Kardashian regala scorci mozzafiato grazie alle sue mise decisamente scollate. Il suo décolleté prosperoso, poi, gioca a suo favore e così l'effetto bombastico è garantito. Questa volta, però, lo scatto della socialite era tutto per il suo nuovo look che la vede bionda. Qualche colpo di luce o solo una parrucca? Non è dato saperlo ma l'effetto non cambia: anche in versione "Barbie" l'ereditiera sa il fatto suo.



Certo, quel capezzolo appena coperto dai capelli e dal reggiseno color carne, rende la foto decisamente più piccante. Fresca sposina del rapper Kanye West, la Kardashian non ha smesso i panni della gattina sexy, anzi. Rilancia. Giocando con armi ancora più sottili... La trasgressione, in fondo, è una delle sue carte vincenti.