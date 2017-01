Jared Leto, in vacanza con una mora misteriosa

11:25 - Jared Leto marca stretto una mora niente male. L'attore di Hollywood sbarcato da poco in Italia, si è concesso una vacanza nel Bel Paese e ha deciso di portare con sé il fratello Shannon e alcuni amici. Una in particolare, treccia nei capelli e bikini invidiabile, sembra aver attirato la sua attenzione... Tra Capri e Positano, i due sono sempre insieme...

Fino ad oggi il Premio Oscar per il film "Dallas Buyers Club", ha cercato di rimanere in incognito ma questa volta i paparazzi sono riusciti a raggiungerlo... Al largo, in barca con gli amici, tra i giri sulla moto d'acqua e i tuffi, Leto sembra davvero divertirsi.



Sarà che accanto a lui c'è sempre la misteriosa brunetta... Prendono sole insieme, passeggiano vicini e si guardano complici. Il cantante dei "30 seconds to Mars" sa come ammaliare le donne e così, anche se non ci sono scatti compromettenti, i rumors si scatenano... In fondo, Leto non ha una fidanzata da tempo e tra i suoi flirt vanta starlette scandalose come Paris Hilton e Miley Cirus... Che questa volta, a quasi 43 anni, abbia deciso di mettere la testa a posto? Non resta che attendere e vedere se i fotografi riusciranno a pizzicarlo in atteggiamenti molto più intimi...