Irina Shayk, Miranda Kerr e le altre ... da capogiro

10:34 - Un corpetto retato e trasparenze osé, i capelli raccolti in uno chignon e il fascino di una sirena. Irina Shayk seduce sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party e si conferma una delle donne più belle del mondo. Ma tra scollature vertiginose e schiene scoperte anche Sofia Vergara, Miranda Kerr e le altre puntano tutto sul sex appeal.

L'imperativo categorico è lasciare a bocca aperta tutti. E loro ci sono riuscite benissimo. A suon di trasparenze, scolli e curve mozzafiato, l'esercito delle dive, capitanate da Irina Shayk, ha sfilato al Party post Oscar regalando momenti di pura sensualità. A farla da padrone un look super sexy. Abito scintillante con taglio profondo sulla schiena e sul seno per Miranda Kerr, ex Angelo di Victoria's Secret. Seno quasi in vista per Reese Witherspoon, che ha sfoggiato una scollatura arditissima. Sofia Vergara ha incantato tutti in un abito bianco con intreccio sul prosperoso décolleté, ma a brillare come una stella del firmamento è stata soprattutto Irina Shayk. La modella russa, fidanzata di Cristiano Ronaldo ha indossato un abito tutto pizzi e trasparenze, con un corpetto retato e nudità intraviste irresistibilmente seducenti.