Irina Shayk, Kate Upton e le top mozzafiato di Sports Illustrated 2014

11:03 - Topless mozzafiato e corpi scultorei, Lily Aldridge, Chrissy Teigen e Nina Agdal sono il terzetto di modelle da capogiro della copertina di Sports Illustrated 2014. La prosperosa Kate Upton, che per tre anni ha avuto il dominio incontrastato della cover del magazine, ha ceduto finalmente lo scettro. Ma gli scatti più piccanti e bollenti sono ancora i suoi... Guardare per credere.

Lo speciale Swimsuit, quello dedicato ai costumi da bagno, che ogni anno è attesissimo da migliaia di fan in tutto il mondo, festeggia i 50 anni e la ricetta del suo successo resta la stessa: top da capogiro, bikini e location da sogno. Tra le donne più belle del pianeta che anche per questo numero speciale posano in bikini super hot in paradisiache location esotiche, anche Irina Shayk, Sara Sampaio, Valerie van der Graaf... Pose sexy, topless da capogiro, curve scolpite, con questi scatti l'inverno può essere dichiarato definitivamente finito. L'atmosfera si fa incandescente!