22 luglio 2014 Il principino George Alexander Louis compie un anno e regala un altro scatto ufficiale William e Kate organizzano un "birthday party" nell'appartamento della famiglia a Kensington Palace. Invitata speciale la bisnonna, la regina Elisabetta

14:46 - "Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti quelli che abbiamo incontrato nel corso dell'ultimo anno, in patria e non, per i loro sinceri e generosi auguri a George e alla nostra famiglia". Così i duchi di Cambridge, William e Kate, hanno ringraziato per l'affetto che tutti, sudditi e non, hanno dimostrato per il loro primogenito. Oggi, 22 luglio, è il suo primo compleanno e i festeggiamenti sono da vero... futuro re!

Il primo birthday party di George, infatti, sarà blindatissimo e si terrà nell'appartamento della famiglia a Kensington Palace. Tra gli ospiti, oltre ai nonni Middleton, è attesa la bisnonna, la regina Elisabetta. Assente, invece, nonno Carlo, impegnato con Camilla in una visita in Scozia. Insomma, festeggiamenti degni di un re per il principino che è il terzo in linea di successione per il trono di Inghilterra. E c'è chi scommette che Kate approfitterà di questo evento "in famiglia" per dare l'annuncio della sua seconda, e tanto mormorata, gravidanza.



E' passato già un anno da quando giornalisti, fotografi e fan della corona erano stipati davanti al St.Mary's Hospital in attesa dell'annuncio della nascita del loro primogenito. Da allora, George, ha girato il mondo in compagnia di mamma Kate Middleton e papà William, rompendo diversi tabù e conquistando tutti quelli che hanno avuto modo di "conoscerlo". Definito "un monello" proprio dal duca di Cambridge, il piccolo George ha avuto un primo anno da protagonista: l'abbiamo visto gattonare, ridere, piangere e perfino giocare con altri bambini, durante la visita in Nuova Zelanda. Con quel viso paffuto e quegli occhioni azzurri, insieme allo stile modaiolo scelto da Kate, il principe è già un icona di stile. Perfino i suoi primi passi sono stati degni di un erede al trono: in pubblico sul prato del Park Polo Club di Cirencester, nel Gloucestershire, dove ha assistito alla prima partita di polo della sua vita. La classe, a volte, è questione di famiglia.