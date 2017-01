Guendalina Canessa, reggiseno a vista al parco

15:07 - L'abbigliamento ideale per una giornata di sole al parco con una bambina? Una bella canotta sotto la quale si vede il reggiseno e un paio di pantaloni della tuta, comodi e colorati. Questo il look scelto da Guendalina Canessa per un momento di relax e divertimento ai giardini pubblici con la figlia Chloe. Sensuale e seducente anche mentre corre sull'erba, la ex gieffina sfoggia un reggiseno nero in bella vista...

Guendalina stupisce sempre sia nelle occasioni mondane quando sfoggia look da urlo, sia nei momenti più intimi a casa o con la figlia, sia quando esce per andare al parco o quando si mette in posa davanti allo specchio dell'ascensore. L'ultimo outfit è quello della biancheria intima a vista. Anche ai giardinetti mentre rincorre la figlioletta o gioca con i palloncini.