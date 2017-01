Guendalina Canessa, lato B in primo piano

10:43 - "Pura vanità femminile" cinguetta maliziosa Guendalina Canessa. L'ex gieffina, in gita in barca a Scopello, si lascia immortalare mentre posa a schiena nuda intenta a godersi il sole caldo della Sicilia. Il seno sbuca birichino con un sideboob intrigante ma ad attirare l'attenzione è il lato B perfetto, incorniciato appena dal micro-costume giallo... Il panorama, in un attimo, diventa bollente!

Single - almeno fino a prova contraria - l'ex gieffina ha passato un'estate tra selfie e pose in bikini, senza mai dimenticarsi di stuzzicare i suoi follower. E così, tra bikini mozzafiato, mise da femme fatale e atteggiamenti da diva, la Canessa ha riempito i social di foto bollenti. Il sedere è solo l'ultima di una lunga serie... Pancia piattissima, décolleté strizzato in costumi colorati e mini-abiti che sottolineano le forme, Guendalina sembra decisa a voler mostrare tutto il suo meglio.



Gli unici scatti dolci sono quelli con la sua piccola Chloe, insieme a lei ora in Sicilia che, vanitosa, si diverte a imitare la mamma... "Finalmente Noi" cinguettava la bionda esplosiva qualche giorno fa mentre abbracciava la sua piccolina. Tra un bacio e l'altro, però, regala panorami bollenti ai follower che, estasiati, ringraziano...