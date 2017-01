Gigi Buffon espulso, Ilaria D'Amico va al parco

10:43 - Lui si lascia scivolare il gossip addosso, lei ironizza e cinguetta, l'altra dice di aver passato momenti peggiori. Dopo le indiscrezioni sulla vita privata di Gigi Buffon, i protagonisti dei pettegolezzi sono stati tenuti attentamente d'occhio. E così il portiere della Juve, espulso dal campo sabato sera, ha detto di non voler parlare della sua vita privata. Ilaria D'amico, invece, è stata beccata al parco...

A chi domandava a Buffon se era infastidito da quel che era stato detto e scritto su di lui, Gigi ha replicato al Secolo XIX: “A volte non so nemmeno cosa scrivano o dicano, mi scivolano addosso”.



Alena Seredova dopo aver chiarito la sua posizione su Twitter (“Non ho bisogno di un avvocato matrimonialista...”), ha continuato a cinguettare e postare foto come se nulla fosse.



Estrema serenità anche in casa D'Amico. La giornalista, coinvolta nel gossip per una presunta “sbandata del portierone per lei” come dichiarato da Alfonso Signorini in radio, si è limitata a dire in tv: “Ho avuto settimane migliori, ma anche peggiori”. E poi è stata paparazzata al parco con l'ex compagno Rocco Attisani e il figlio Pietro. Lei e l'imprenditore si sono lasciati in estate, ma per il bene del bambino continuano a frequentarsi come mostrano le foto che li ritraggono mentre giocano con il bambino.