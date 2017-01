Gigi Buffon, una sbandata per Ilaria D'Amico

18:27 - Dopo la storia di Andrea Pirlo, arriva un'altra bomba nel mondo del calcio. Le indiscrezioni dei giorni scorsi sembrano aver trovato qualche conferma: Alena Seredova e Gigi Buffon sono in crisi e tra loro ci potrebbe essere Ilaria D'Amico. A sparare il gossip in diretta su Radio Montecarlo è Alfonso Signorini che ha detto: “Pare che Buffon abbia preso una sbandata per Ilaria D’Amico". Dopo un lungo silenzio la Seredova ha commentato l'indiscrezione su Twitter, chiedendo rispetto per i figli.

"Questo vuole la legge del gossip, poi i diretti interessati smentiranno e la verità prima o poi verrà fuori", ha aggiunto Signorini.



Secondo il direttore del settimanale Chi non ci sarebbero dubbi, ma quel che è certo è che Ilaria D'Amico, per sette anni legata all'immobiliarista milanese Rocco Attisani, dal quale nel 2010 ha avuto Pietro, da agosto è separata sembrerebbe a causa di una relazione del compagno con una modella argentina. Una separazione comunque serena, tanto che i due continuano a frequentarsi costantemente coltivando insieme l'amore per il piccolo Pietro. Al punto di aver passato insieme le vacanze di Natale a Cortina.Galeotta per Gigi e Ilaria potrebbe essere stata una conferenza stampa che il portiere e la giornalista hanno tenuto insieme in ottobre a Milano all'ospedale San Carlo Borromeo per ufficializzare il loro impegno a favore dell'associazione oncologica Amo La Vita Onlus.



Smentite, invece, le voci che volevano Alena Seredova in love con un macellaio. Valerio Palmieri e Azzurra della Penna, giornalisti di Chi ospiti in studio al Signorini Show, hanno spiegato: "Secondo i rumors, ci sarebbe di mezzo un macellaio per Alena. Ma ha già smentito attraverso gli avvocati". E così dopo settimane di indiscrezioni e, dopo le vacanze natalizie tutti insieme per i Buffon a Courmayeur, con tanto di foto social della Seredova che fotografava il marito cinguettando "love", arriva la doccia fredda.



Dopo un lungo silenzio da parte dei diretti interessati è finalmente arrivata quella che sembra una conferma della crisi da parte della Seredova. Sul suo profilo Twitter la showgirl ha infatti condiviso il commento di un'amica: "Nessuno nel mondo del #gossip pensa che nel mezzo di questi tradimenti, separazioni, chiacchiere ci sono dei #BAMBINI ? Rispetto per loro !!". Chi scrive di gossip sa che ci sono argomenti delicati, ma il prezzo della notorietà, da pagare, è anche questo.