Gigi Buffon: "Alena è stata splendida"

09:40 - Non solo hanno firmato una tregua per la festa della Juve, ma sembrano mantenere ottimi rapporti. Per il bene dei figli. Ma non solo. Gigi Buffon e Alena Seredova stanno affrontando la separazione con grande stile. E dopo settimane di silenzio, a rompere il ghiaccio è il portiere che in tv dice: “Alena avrebbe potuto crearmi problemi, invece è stata splendida”.

Dopo essere stato beccato dal settimanale Chi entrare ed uscire dallo stesso palazzo in cui è stata avvistata la giornalista Ilaria D'Amico, il calciatore della Juve e della Nazionale parla per la prima volta in un'intervista a Sky del suo matrimonio finito: “Alena mi ha aiutato perché in un momento delicato nel quale bastava niente per crearmi difficoltà anche dal punto di vista mediatico - ha detto Buffon - ha avuto grande dignità, ha messo davanti l'amore per i figli e non il proprio ego, la ringrazierò per sempre. Nonostante fossimo separati da un po' avrebbe potuto crearmi dei problemi ma è stata splendida”.



Domenica a Torino Gigi e la Seredova sono scesi in campo insieme, con i bambini, per la grande festa dello scudetto. “Ha portato i bimbi allo stadio e io ho voluto che ci fosse anche lei, spero che venga in Brasile insieme ai bambini, mi farebbe molto piacere. Il primo obbligo che abbiamo è quello di volerci bene noi ma anche di far crescere nella massima serenità i figli anche se le strade si dividono. Un discorso che puoi fare solo se incontri persone di grande spessore e lei lo è", ha continuato Gigi.