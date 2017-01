Francesca Cipriani su un set super bollente

10:19 - Shooting a luci rosse per la bombastica Francesca Cipriani, che posa in lingerie e in costume per il fotografo delle dive Bruno Oliviero e posta su Instagram gli scatti piccanti del backstage. Segni particolari? Una settima di reggiseno che buca l'obiettivo e curve super sexy che rendono bollente il set.

Sui social del resto l'ex gieffina dalle forme maggiorate è davvero incontenibile e inarrestabile. Il suo album fotografico su Instagram è un vero e proprio tripudio di scatti piccanti da perderci la testa, selfie in micro bikini, scollature esagerate e seno sempre in primo piano. Il suo biglietto da visita del resto è proprio quello, un décolleté esplosivo che stuzzica le fantasie più erotiche...