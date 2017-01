13:45 - "Oggi è un giorno che non dimenticherò", ad annunciare che Eva Riccobono è diventata mamma è stato il suo compagno, Matteo Ceccarini, su Twitter, che ha poi postato un cuore. La modella ha dato alla luce il primo figlio, Leo, a Londra. La mamma e il piccolo stanno bene. Davvero un bel regalo per la coppia che quest'anno festeggia dieci anni d'amore.

La bellissima Eva aveva posato con il pancione insieme al compagno per "Vanity Fair" e aveva raccontato di conoscere già il sesso del nascituro: "Fin dal terzo mese di gravidanza sappiamo che è un maschietto. Avevo fatto un test, mi hanno chiamato per dirmi che era tutto okay, poi mi hanno chiesto se volevo sapere il sesso, e io non ho resistito. Ma me lo sentivo già: volevo un maschio e istintivamente sapevo che lo era". Ceccarini ha già una figlia, Virginia Beatrice, di 13 anni.