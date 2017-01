21 giugno 2014 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la festa di nozze glamour sulle colline di Gavi Duecento gli invitati al ricevimento nel giorno del solstizio d'estate Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:27 - Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno scelto il giorno del solstizio d'estate per festeggiare con amici e parenti il loro matrimonio, celebrato il 6 giugno a Milano. Il cantante, 51 anni, e la modella, 26 anni, hanno dato appuntamento ai duecento invitati, vip e non, in una location da favole sulle colline di Monterotondo di Gavi.

Lui elegantissimo, con un abito blu scuro, e lei raggiante, avvolta in un tulle con bustier. Al fianco di Eros e Marica, emozionati come il giorno del sì, le due figlie: Aurora, che il cantante ha avuto dall'ex moglie Michelle Hunziker, e la piccola Raffaela Maria.