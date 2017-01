Elisabetta Gregoraci, ultimi tuffi con Flavio Briatore

11:49 - Ultimi tuffi in famiglia per Elisabetta Gregoraci. Lady Briatore approfitta del fine settimana per coccolare figlio e nipoti in barca, concedersi qualche bagno di sole e regalarsi una tintarella fuori stagione da sfoggiare domenica prossima quando sarà ospite alla Milano Fashion Week. Perfetta e in gran forma Eli si diverte con Nathan, ma spaparanzato al sole con loro c'è anche Flavio.

Iperattiva, mai ferma, ecco la Gregoraci mentre gioca con il figlio. Bikini striminzito e fisico da capogiro si tuffa e si rilassa alternando gli scatti familiari a quelli più sensuali. Anche Flavio Briatore si è concesso qualche ora al sole e si lascia immortalare steso con la famiglia. Ora la settimana ricomincia ed Elisabetta si prepara agli appuntamenti milanesi che la vedranno ospite nei parterre delle sfilate o come testimonial alle presentazioni di moda.