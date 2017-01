25 agosto 2014 Elisabetta Gregoraci, una mamma dal corpo decisamente perfetto Fisico statuario e tanti giochi con Nathan, Lady Briatore in vacanza in Sardegna è sempre più bella Tweet google 0 Invia ad un amico

12:10 - Gioca con il piccolo Nathan Falco ma quello che balza agli occhi è il suo fisico statuario e sempre perfetto. Elisabetta Gregoraci in Sardegna è così bella da far mancare il fiato. Bikini o costume intero, in posa o semplicemente divertita, la moglie di Flavio Briatore fa impazzire i follower con le sue curve bollenti e quel sorriso sempre sulle labbra. Il principino di casa sa bene quant'è fortunato... e non la lascia nemmeno per un secondo!

Elisabetta Gregoraci sa bene di essere una mamma quasi a tempo pieno. Le foto con Nathan sui social si sprecano: insieme giocano, disegnano, si divertono... Una vera e propria happy family. In Sardegna, in compagnia di alcuni amici, della sorella e del nipotino, si diletta tra scivoli d'acqua, bagni in piscina e foto da condividere con i suoi follower, con i quali ha un vero e proprio rapporto diretto.



Bella, anzi, bellissima, la Gregoraci è più in forma che mai. Addominali scolpiti, gambe toniche e longilinee, lato B perfetto e un décolleté sempre all'altezza della situazione. Se tutto questo non bastasse a giocare a suo favore ci sono anche le mise che sceglie, sempre perfette. Dai mini abiti che sottolineano la sua figura esile ai bikini che mettono in risalto le sue doti più sensuali. Le sue foto sono tutte da sfogliare...