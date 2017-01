Elisabetta Gregoraci, topless sulla spiaggia

17:04 - "Wooooow che donna strepitosa....sono senza parole" e ancora "Meravigliosamente bella statuaria dolce"... I commenti estasiati dei suoi follower si sprecano e Elisabetta Gregoraci li merita tutti. Poche ore fa infatti la bella moglie di Flavio Briatore ha postato uno scatto bollente da Montecarlo, in topless, coperto però dalle braccia e da un ginocchio, ma ugualmente mozzafiato.

Eli è sul set di uno shooting fotografico e le altre foto lo dimostrano. "Monte Carlo...shooting on the beach!!! Let's rock!!!" cinguetta la sexy showgirl, mentre si fa "sistemare" dallo stylist per gli scatti. La pelle abbronzata, i lunghi capelli mori e curve da far perdere la testa. Una tipica bellezza mediterranea, che svela le origini calabresi della signora Briatore, nata a Soverato 34 anni fa.



I due coniugi hanno festeggiato da pochi giorni sei anni d'amore al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta, di proprietà di Mister Billionaire.

La loro relazione sembra più salda che mai e procede a gonfie vele. A Flavio non conviene farsi sfuggire così tanta bellezza, sensualità e sex appeal.. in una donna sola.