Elisabetta Canalis, bikini e acrobazie sulla spiaggia di Los Angeles

12:47 - A testa in giù sulle splendide spiagge di Los Angeles Elisabetta Canalis si tiene in forma in attesa di vestire l'abito bianco. Il matrimonio ormai è vicino e l'ex velina mora si diletta tra spiagge e coiffeur... Chissà che non stia già facendo le prove dell'acconciatura. Nel mentre, insegna a Brian Perri l'italiano, posa in bikini e regala grandi sorrisi ai suoi follower.

Il 14 settembre è vicino, Brian sta imparando la lingua della sua dolce metà per rispondere bene durante la cerimonia, che pare si svolgerà in un residence di lusso ad Alghero, e Elisabetta è più bella che mai. Sorride, spensierata, accanto al suo amore e gira video divertenti mentre è nel letto con lui. Tra i suoi "Pieri", i due pinscher che stanno sempre con lei, le acrobazie con l'amica del cuore Maddalena Corvaglia e il sole che splende su Los Angeles sta vivendo proprio un momento d'oro. In attesa di vederla vestita di bianco, i fan devono "accontentarsi" delle foto in bikini...