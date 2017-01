Costanza Caracciolo, un compleanno... hot

10:20 - Dietro un messaggio affettuoso, "Ti ho conosciuto che eri una ragazzina...gli anni passano, le serate insieme aumentano parallelamente ai miei capelli bianchi, ma il bene che ti voglio è sempre lo stesso! Buon Compleanno!", c'è sempre un risvolto piccante. Così, il manager dell'ex velina Costanza Caracciolo posta una foto di auguri che regala un panorama piuttosto dettagliato delle cosce e del suo lato B.

Classe 1990, la Caracciolo qualche giorno fa ha compiuto 24 anni e ha festeggiato in compagnia delle sue amiche più care. Nessuna traccia del suo nuovo amore, Primo Reggiani. Nonostante i due siano stati paparazzati mentre baciavano appassionatamente, sembra siano ancora un po' restii a farsi vedere insieme nelle occasioni pubbliche e... social. Niente amore ma tanto divertimento, in una serata solo donne che ha visto come protagonista proprio Costanza.



Lei, che sui social è sempre attiva, raramente regala scatti sexy... La foto di Andrea Graffagnini quindi, è super gradito dai fan. Gli shorts salgono al punto giusto per far scattare l'immaginazione, per non parlare delle cosce tornite in primo piano... A completare il tutto capello sciolto, sbarazzino, e rossetto rosso. Le armi di seduzione della Caracciolo non sono più nascoste ma sono ben affilate...