Costanza Caracciolo, spunta l'ombra del "Primo" amore

10:19 - Prima le vacanze in Sicilia poi il ritorno... al “Primo” amore. Costanza Caracciolo è rientrata a Roma e ha ritrovato il fidanzato Primo Reggiani, con cui dopo un periodo di crisi è tornata insieme. Schietti e riservati non si fanno pizzicare dai paparazzi, ma sui social non resistono all'amore e così ecco le loro ombre mentre si baciano.

Qualche scatto prima compare una foto di gruppo e nell'allegra tavolata insieme a Costanza e Primo ci sono gli amici Matteo Branciamore, Nicolas Vaporidis, Francesco Arca e la fidanzata Irene Capuano. In primo piano il volto “bendato” di Reggiani. L'attore deve aver avuto un incidente all'occhio, ma nella foto appare sorridente e sereno vicino alla Caracciolo. Ora ci sono i baci di Costanza che sicuramente lo faranno guarire in fretta.