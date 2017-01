Costanza Caracciolo si tuffa e dimentica tutti

11:39 - Un tuffo dove il mare è più blu... per dimenticare? Per Costanza Caracciolo le vacanze non sono ancora finite e dalla Sicilia ecco arrivare gli scatti dei suoi momenti più belli. Spensierata e felice, bellissima e in gran forma, l'ex velina si diverte nell'acqua con l'amica Eugenia: "Balenottere in arrivo", cinguetta ironicamente Costy immortalata mentre salta da una barca... E Primo Reggiani non c'è.

Non sarà Tania Cagnotto, ma tuffarsi le piace davvero. In un altro scatto infatti eccola dopo un tuffo molto "professional", gambe e piedi allineati che emergono dall'acqua e testa e busto immersi. Poi pausa relax sotto il sole, dove la showgirl può sfoggiare la sua linea perfetta e le sue curve sexy in bikini e consolidare l'abbronzatura. Di Primo Reggiani però, con il quale i rumors la davano prima in crisi poi in un ritorno di fiamma, non c'è l'ombra. Costy non sembra abbattuta, un tuffo per dimenticare e di tornare a casa... non pare aver proprio nessuna voglia.