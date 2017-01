Claudia Romani, rieccola a Miami, anzi riecco il suo lato B

11:05 - Sembra un déjà vu.. stesso mare, stessa spiaggia e stesso lato B in primo piano. Lei è sempre Claudia Romani, la modella aquilana emigrata in Florida tra le più paparazzate di Miami. Stavolta però oltre alle curve la bella mora sfoggi anche il suo boyfriend.

In spiaggia, come sempre, Claudia in bikini bianco e micro copri slip, fa una partita a beach tennis, poi armeggia con la borsa a quattro zampe, mettendo ben in posa il suo curvoso lato B con tanto di strisciolina della mutandina in vista. I paparazzi sprecano i flash. Questa volta però la modella abruzzese ha deciso di mostrare, oltre alle curve super sexy, anche il suo boyfriend. Un ragazzone "american style", che la tiene per mano durante una romantica passeggiata e che sicuramente sa apprezzare i convincenti “argomenti” della sua fidanzata.