Cecilia Capriotti in bikini, che bella palpatina!

10:45 - “Cecilia sei la perfezione” cinguetta un follower dopo aver sfogliato le foto bombastiche di Cecilia Capriotti in bikini rosso. Un seno incontenibile, una vita da vespa, gambe toniche e sorriso stampato sulle labbra. In vacanza con il fidanzato Gianluca Mobilia, la showgirl regala scatti ad alto tasso erotico con il suo fisico da pin-up. E non manca la palpatina sulla coscia e fondoschiena...

Capelli raccolti, occhialoni da sole e pose da diva, la Capriotti posa in braccio all'imprenditore e con le sue curve fa perdere la testa. Mobilia se la tiene stretta e si fa fotografare con le mani che cingono il fondoschiena di Cecilia. Intanto la coppia starebbe pensando alle nozze. In una recente intervista Cecilia ha dichiarato che matrimonio e figli sono discorsi proiettati un un futuro non troppo lontano, anzi vicino. I due convivono e la Capriotti è sicura che sia l'uomo giusto.