Buon compleanno Kate Moss

10:01 - Kate Moss compie 40 anni. L'icona della moda internazionale arriva ad un traguardo importante e festeggia posando da coniglietta per le pagine di Playboy. Nudi sensuali, pose da diva e quell'innato sex appeal che è, da sempre, il leitmotive della sua carriera. Scoperta a soli 14 anni da Sarah Doukas, Kate vanta una carriera sempre al top, scandali compresi.

Beccata dal Daily Mirror a sniffare cocaina insieme all'ex compagno Pete Doherty, il 2005 segna l'anno di svolta della carriera della Moss. La maggior parte dei suoi contratti vengono annullati e lei farà pubblica ammenda. Dodici mesi dopo verrà riconosciuta come "modella dell'anno" dal British Fashion Awards e firmerà diciotto contratti che la renderanno una delle modelle più pagata del mondo, seconda solo a Gisele Bundchen.



Vita sentimentale burrascosa, dal fotografo Mario Sorrenti a un giovane e innamorato Johnny Depp, Kate nel 2002 diventa mamma di Lila Grace, nata dalla relazione con Jeffersona Hack. Dopo una lunga love story fatta di amore e scandali con il già nominato Doherty, Kate nel 2008 si fidanza con il chitarrista Jamie Hince e, questa volta, fa le cose per bene. E' il 2011 quando i due si sposano nel Gloucestershire: lei, per l'occasione, sceglie un abito vintage di John Galliano.



Bellezza da copertina, la Moss ha sfilato per tutte le maison della moda più importanti, ha firmato delle collezioni di abiti e accessori per Topshop e ha partecipato a diversi videoclip musicali, l'ultimo Queenie Eye di Paul McCartney. Come sostengono i suoi fan d'oltre manica "there is only one Kate in London".