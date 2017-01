Boccoli d'oro e rocker in erba, indovina chi è

10:56 - “Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso” cinguetta mostrando la foto di una bambina dai boccoli d'oro e dalle urla chiare e decise. Anche baby Emma sapeva bene quel che voleva e così eccola in versione rocker in erba pronta a scalare le classifiche.

Intanto sui social ci si chiede il perché di quella citazione di Gabriel Garcia Marquez sulla tristezza. Il riferimento più rapido, in questi giorni in cui escono le indiscrezioni sui dettagli delle nozze di Marco Bocci, potrebbe essere all'ex fidanzato. Ma forse no. E comunque, come ricorda Emma, c'è sempre qualcuno pronto ad innamorarsi del suo sorriso.