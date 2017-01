Belen Rodriguez, curve da mozzare il fiato

12:27 - Le curve più sexy dell'estate 2014? Sono di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, sdraiata a bordo piscina, nel Salento, mostra le sue forme scultoree in un micro bikini verde che sottolinea un lato B tonico e privo di inestetismi, mentre dal reggiseno sbuca un sideboob molto piccante...

In vacanza da settimane nella bellissima terra pugliese, circondata dal suo clan familiare e da amici, Belen si gode l'estate, tra gite in barca, bagni in piscina, tavole imbandite e giochi e tenerezze con il piccolo Santiago. Accanto a lei innamorato e felice suo marito Stefano de Martino, con cui la sexy showgirl posa in scatti romantici da luna di miele mai finita e con cui a breve festeggerà il primo anniversario di matrimonio. In modalità di totale relax poi ecco uno scatto in cui Belen, sdraiata su un lettino, si abbandona alle mani esperte di un massaggiatore, topless e micro slip. Le polemiche e i commenti, non sempre positivi, come sempre, si scatenano. Lei non sembra curarsene troppo, sul suo profilo Instagram ha da poco raggiunto un risultato di cui essere fieri: un milione di follower. Le critiche non la disturbano, sono il prezzo da pagare dell'essere social e diva.