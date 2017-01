Bar Refaeli, modella di lingerie mozzafiato

11:13 - Bar Refaeli conquista l'intimo "Passionata". La modella israeliana è stata scelta ancora una volta come testimonial del brand di lingerie e non ha deluso le aspettative. Sensuale e seducente, tra pizzi e balconcini, Bar ha saputo giocare con il suo corpo perfetto destreggiandosi tra lecca-lecca e palloncini, senza mai dimenticare la giusta dose di ironia.

Eternamente single, anche se non si capisce come, la Refaeli non si perde d'animo e gioca tutte le sue carte. La lingerie che indossa le regala un push-up che mette in mostra il suo décolleté particolarmente formoso, mentre il bustier sottolinea la pancia piatta e il punto vita perfetto. Slip e culotte rendono ancor più sexy il suo lato B scolpito, frutto dei duri allenamenti in palestra e di Madre Natura. Non c'è che dire, Bar sa il fatto suo e non ne fa mistero.



Basta curiosare tra i suoi social, dove spesso condivide i momenti più intimi, regalando primi piani perfetti, occhi azzurri e labbra infuocate in primo piano, o bikini fuori stagione sempre molto apprezzati dai suoi follower. La modella non ha certo remore a mostrarsi, bella com'è non ha nulla da nascondere. Manca qualcuno che le scaldi il cuore ma dopo questa campagna pubblicitaria i corteggiatori non mancheranno. A Bar basta sorridere per far cascare un uomo ai suoi piedi...