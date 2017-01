Asia Argento, un angelo nelle mutandine

11:39 - "Went to Disneyland and all I got is a lousy pair of knickers - Sono andata a Disneyland e tutto quello che mi rimane è questo schifoso paio di mutandine" cinguetta Asia Argento regalando un primo piano decisamente piccante. Il tatuaggio a forma di angelo che le esce dagli slip, poi, rende l'effetto ancora più erotico...

Non è certo un nuovo tatuaggio quello che sbuca dagli slip con disegnato Topolino, anzi. Asia Argento lo sfoggiò già ai tempi del suo primo pancione da cover, mentre aspettava la sua primogenita Anna Lou. Eppure... Quel disegno pare aver risvegliato parecchie fantasie. L'inquadratura, in effetti, si presta a pensieri decisamente maliziosi e Asia lo sa bene...



Reduce dalla sua ultima fatica da regista - il film "Incompresa" presentato a Cannes lo scorso maggio - la Argento si è concessa un po' di mare e di relax in compagnia dei figli e degli amici. Sempre attivissima sui social, tra video e scatti trasgressivi, Asia intriga i suoi follower regalando scatti audaci e mai scontati che vedono spesso protagonisti i suoi tatuaggi. Dopo il video in diretta nello studio del tatuatore, dopo la collana in stile vittoriano sul collo, questa è la volta di uno scatto più intimo...