Antonella Clerici e Eddy Martens, vacanze da... separati in acqua

10:48 - Antonella Clerici abbraccia il nipotino, Eddy Martens accanto a lei ha tra le braccia la piccola Maelle. Non un sguardo, non un sorriso tra loro. Separati nelle acque di Porto Ercole e forse non solo, i due sono così vicini eppure così lontani, come mostrano gli scatti di Diva e Donna e l'ombra della crisi, forse mai superata, pesa sulla loro vacanza in famiglia.

Antonella ritrova il sorriso solo quando ha tra le sue braccia la sua Maelle, come mostrano le immagini. La piccola gioca serena con il padre nell'acqua, poi cerca le coccole attaccata al collo della mamma. Bikini bianco e forme, come sempre, prosperose ed esplosive per la signora de La prova del cuoco, tempo di relax e di giochi in famiglia. Peccato però che quella famiglia, che i due stanno faticosamente cercando di tenere unita per amore della figlia, sia troppo spesso divisa e che Antonella e Eddy vivano ormai da tempo come separati in casa... e anche in acqua.