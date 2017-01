12 settembre 2014 Aida Yespica tradita dal fidanzato Roger Jenkins con un'amica "Sono distrutta dentro" cinguetta e mostra le prove degli appuntamenti tra il miliardario e Simona di Michele, poi ci ripensa e rimuove il post Tweet google 0 Invia ad un amico

12:11 - Il tradimento peggiore! Aida Yespica è stata tradita dal fidanzato miliardario Roger Jenkins e dalla sua amica Simona di Michele. A rivelarlo è la stessa Yespica con un cinguettio strappalacrime, rimosso poco dopo, e con la prova dei messaggi tra i due. “Questa sarebbe una delle mille bugie di un uomo e di un'amica – scrive Aida – Una stupida fidarsi dell'amicizia e di un uomo che giurava amore e giurava per i suoi figli. Distrutta dentro”.

“Non ce la faccio più” dice e mostra la conversazione tra il suo ormai ex e la sua - altrettanto ex – amica. La showgirl venezuelana li ha beccati e ha messo tutto nero su bianco, anzi ha postato tutto sul suo profilo Instagram.



I segnali della tempesta in arrivo c'erano già da qualche giorno, quando Aida aveva messo tre scatti in cui mimava la scimmietta e scriveva: “Non vedo, non sento, non parlo. Un mondo di bugie. Vergognatevi”.



Ora le prove e il crollo di un'amore che l'aveva vista ridere e sognare accanto a Roger. L'ultima foto con lui risale a quindici giorni fa: eleganti e sereni. Ora la storia è naufragata e alla Yespica non restano che le parole di conforto dei follower...