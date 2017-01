Aida Yespica, trasparenze vertiginose

12:37 - Il seno, schiacciato e prosperoso, in primo piano coperto solo dal tulle della vertiginosa trasparenza indossata dalla bellissima Aida Yespica. La foto, che immortala una scena dal sapore saffico, ha fatto impazzire i follower della venezuelana che sui social si sono lasciati andare a commenti piuttosto piccanti...

In compagnia di un'amica sui divanetti di un locale, la Yespica si diverte a provocare e stuzzicare... Uno scatto che sembra immortalare l'attimo prima di un bacio, lei con una mise super sexy dalle trasparenze ad hoc... E tutti gli occhi cadono lì, sul seno, mostrato maliziosamente.



Le vacanze oltreoceano per Aida sono iniziate da poco e dopo una tappa, obbligata, a Las Vegas in compagnia della sua dolce metà Roger Jenkins, si è subito dilettata tra party e uscite con le amiche. Che indossi un miniabito dorato o un tailleur dai tagli strategici e provocanti, il risultato non cambia: Aida rimane una vera bomba sexy. Sarà per questo che l'imprenditore la marca stretta? Dopo una crisi di inizio estate i due sono tornati insieme. La venezuelana ha da poco sfoggiato all'anulare un brillocco niente male... Che ci sia profumo di fiori d'arancio? Per ora, le sue grazie, sono ancora sotto gli occhi di tutti. Per la gioia dei suoi tantissimi follower...