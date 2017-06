“Gallo” Belotti, guarda che nozze blindate e sfarzose con Giorgia: dalla cerimonia al party

Matrimonio blindatissimo per l'attaccante del Torino e della Nazionale Andrea Belotti che ha detto sì a Palermo alla fidanzata Giorgia Duro. Il calciatore è arrivato elegantissimo ed emozionato, la sposa incappucciata in bianco e coperta dagli ombrellini per evitare i paparazzi, ma le foto del party sfarzoso in stile Ottocento fanno il giro del web. Tra gli invitati i “colleghi” Ciro Immobile e Davide Zappacosta.