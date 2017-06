Il "Gallo" Belotti si sposa tra un mese, tutte le indiscrezioni

Non perdono occasione per manifestare il loro amore anche sui social, tra scatti romantici e dolci dediche mentre fervono i preparativi per il giorno più bello della loro vita. Andrea e Giorgia si sono conosciuti a Palermo nel periodo in cui il calciatore giocava in Sicilia e non si sono più lasciati. Sono trascorsi quasi tre anni e lui ora nel Torino è il bomber dal valore di 100 milioni di euro. Cifre che fanno impressione, ma Giorgia non si scompone: "Non cambia nulla. Pensiamo ai figli. Ecco questo è un bell'argomento", svela sulle pagine di Chi.



"Ero in ginocchio come Fedez e le ho chiesto di sposarmi", racconta "Gallo" Belotti mentre rivive il momento in cui ha chiesto alla Duro di diventare sua moglie, lo scorso settembre. E Giorgia aggiunge: "Io sono esplosa in lacrime. E non sono riuscita a rispondere. Ricordo però che ero in ginocchio accanto a lui".



Ormai alle nozze manca meno di un mese e i preparativi sono già iniziati nella città natale della sposa. E mentre Andrea sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini mostra gli scatti con il suo sarto personale, Giorgia preferisce l'effetto sorpresa annunciando solo che il suo sarà un abito "made in Sicily". I testimoni saranno per Giorgia il fratello Giuseppe e la sua migliore amica Federica, per il calciatore il fratello Manuel e Luca, un caro amico".